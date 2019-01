“Zakenman die overhoop lag met Paul Vanden Boeynants bestelde ontvoering”

Maandag is het 30 jaar geleden dat de bende van Patrick Haemers ex-premier Paul Vanden Boeynants ontvoerde. “Haemers vertrouwde me destijds toe dat hij op zijn proces zou verklappen wie hem de opdracht had gegeven. Een zakenman die met VDB in de clinch lag”, zegt zijn voormalige advocaat Etienne Delhuvenne (67) in Het Laatste Nieuws en La DH.

Haemers stierf op 14 mei 1993 in de cel. Volgens de advocaat heeft Haemers tegenover hem altijd volgehouden dat hij VDB op bestelling ontvoerde. Hij kreeg een voorschot van vijf miljoen Belgische frank (125.000 euro) op een rekening in Zuid-Amerika. De opdrachtgever was een zakenman die een probleem had met VDB. Volgens de advocaat leverde hij de speurders ook de bewijzen van die rekening. “Er stond tien miljoen op: vijf miljoen voorschot en vijf miljoen van het losgeld. Maar daar is nooit meer over gesproken.”

Delhuvenne kent naar eigen zeggen de naam van de opdrachtgever, maar wil die niet publiek maken. Haemers wilde de naam gebruiken om vrijgesproken te worden, luidt het.