Niels Destadsbader breekt Ultratop-record

Niels Destadsbader (30) heeft zijn Ultratop-record beet: zijn plaat Dertig staat nu veertien weken op nummer één. Nooit heerste een Belgische artiest langer over de verkooplijsten met een Nederlandstalig album. Destadsbader steekt zo Clouseau (Vanbinnen) en Laura Lynn (Dromen) voorbij, die beiden dertien weken bovenaan pronkten.

Zijn record levert Destadsbader een plekje op in de top 3 van langst op 1 genoteerde Belgische albums. Daar staat Stromae op kop met Ra­cine Carréé, dat negentien weken bovenaan stond. De tweede plaats is voor Stan Van Samang, die met Liefde Voor Publiek achttien weken de koning van de Ultratop was.