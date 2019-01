Gerecht voert corruptieonderzoek tegen DEME: betaalde baggeraar smeergeld om contract in Rusland binnen te halen?

Het gerecht van Oost-Vlaanderen onderzoekt of baggergroep DEME miljoenen dollars aan smeergeld liet betalen om een groot contract in Rusland van concurrent Jan De Nul af te snoepen, zo schrijft De Tijd. DEME mocht in 2014 en 2015 baggerwerken uitvoeren rond de haven van Sabetta in de Siberische noordpoolregio. Dat contract kon op jaarbasis zo’n 100 miljoen dollar opleveren.

Het Russische ministerie van Transport bezorgde DEME het contract via de Russische hoofdcontractant USK MOST. Maar het gerecht gaat na of een medewerker van USK MOST smeergeld kreeg om te garanderen dat DEME het contract in de wacht sleepte en niet Jan De Nul. Later kreeg De Nul het contract weer in handen voor de jaren 2016 en 2017, maar het diende toch een klacht in.

Speurders hebben al huiszoekingen uitgevoerd bij DEME. Ze onderzoeken ook het interne mailverkeer van de groep en alle geldstromen. DEME geeft geen commentaar.