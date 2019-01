RIEMSTDe gemeente Riemst en burgemeester Mark Vos zijn in beroep vrijgesproken in de zaak-Yuki. Op 2 februari 2012 werd Yuki Lahaye, toen 11 jaar, het slachtoffer van elf losgebroken honden. Het meisje kreeg bijtwonden over het hele lichaam en moest

verschillende operaties en een lange revalidatie ondergaan.