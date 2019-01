MUKUBU uitgesloten na opstootje, maar United pakt belangrijke punten in Luik

Hubo Limburg United pakte vrijdagavond een ruime en belangrijke overwinning in Luik. Het stond de volledige wedstrijd aan de leiding. De dubbele uitsluiting van Bojovic en Mukubu in het derde quarter ontsierde de wedstrijd, maar zorgde wel dat United verder afstand kon nemen. Door deze overwinning wipt United over Kangoeroes naar de zesde plaats in het klassement.