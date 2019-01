Straf verhaal van Melvin Nijssen. De 29-jarige middenvelder van Munsterbilzen (2B) wist tot 14 december van vorig jaar niet dat hij over slechts één nier beschikt. “Op een bepaald moment was het zelfs even levensbedreigend, maar nu sta ik te popelen om mijn plaats in de kern weer op te nemen voor de derby tegen KMR Biesen”, kan de groothandelaar in groenten-, fruit- en bloemenplantjes het gelukkig nog navertellen.