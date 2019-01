Slechts een op de vijf huizen in Voeren is aangesloten op riolering

Hasselt13 procent van de Vlaamse huizen is niet aangesloten op de riolering. Dat blijkt uit cijfers die de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) bekendmaakte. Ook in Limburg en net daarbuiten zijn er nog gemeenten met een lage rioleringsgraad. Voeren scoort het slechtst en heeft met 21 procent de op een na laagste rioleringsgraad van Vlaanderen. Houthalen-Helchteren doet het met 99 procent het best in Limburg.