Koopjesjacht op oldtimerbeurs

MaastrichtEen Austin A35 die nog in de garage van popzanger Phil Collins stond, een unieke Lancia-sportwagen van meer dan 15 miljoen euro of een amfibievoertuig zoals dat waarmee Kapitein Zeppos over water reed: liefhebbers van autogeschiedenis moeten dit weekend naar de 26ste editie van oldtimerbeurs InterClassics in het MECC in Maastricht. Een goedgevulde bankrekening is meegenomen, want het merendeel van de meer dan achthonderd wagens is te koop.