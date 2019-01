Na meer dan 42 jaar kwam er op 1 januari een einde aan de OCMW-raad, die voortaan helemaal opgaat in de gemeenteraad. Tony Baselet, 22 jaar OCMW-voorzitter in Hechtel-Eksel, en Aloïs Van Grieken, 18 jaren dienst als lid van de Lummense OCMW-raad, geven de verandering het voordeel van de twijfel. “Tot nu toe was een zitje in de OCMW-raad al te vaak een troostprijs.”