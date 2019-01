Macaroni, het toppunt van exotiek

De jaren 50 in België: terwijl nog duizenden landgenoten in de lemen huizen van hun (groot)ouders wonen, voert men in 1956 in het Studiecentrum voor Kernenergie in Mol de eerste gecontroleerde kettingreactie in een onderzoeksreactor uit. In december dat jaar wordt de vader van historicus Korneel De Rynck (32) geboren, enkele maanden later zijn moeder. “Ik wilde weten hoe het leven was toen mijn ouders het levenslicht zagen, vlak voor de golden sixties en de welvaartsgroei.” Wij kijken mee, aan de hand van enkele van de prachtige foto’s in het boek.