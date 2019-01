Einde 2012 liep de beheersovereenkomst ten einde die de regering Di Rupo met de NMBS afsloot. Meer dan zes jaar later is er nog steeds geen nieuw contract. Vorig najaar kwam er een ontwerptekst op tafel, maar minister Bellot trok die snel weer in. Met een regering in lopende zaken is de kans groot dat de ondertekening ervan weer op de lange baan geschoven wordt.