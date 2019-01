Zaterdagavond strijden eersteprovincialers Koersel en Beringen weer voor de prestigieuze titel van ‘Ploeg van ’t Stad’. Maar in deze editie gaat het om meer, want beide opponenten hebben zich bij de tenoren genesteld en lijken mee te gaan doen voor de prijzen. “Het zijn twee ploegen in vorm. We willen over hen wippen”, blikt de Koerselse middenvelder Janneh Ghys op de derby vooruit.