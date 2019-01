“Racistisch? Nee. Wel kolonialistisch”

Kuifje is 90. Om dat te vieren is ‘Kuifje in Congo’ heruitgebracht in de originele versie uit 1931 en voor het eerst ingekleurd. Nochtans een omstreden strip. Onder meer daarom voorlopig enkel digitaal te verkrijgen. “Racistisch? Neen, dat niet”, zei Hergé zelf er nog over. “Wel kolonialistisch. Een getuigenis van een algemeen gevoel van superioriteit van het ene volk ten opzichte van een ander. Een gevoel dat ik toen deelde.”