Johan Sauwens (ToB) beslist maandag of hij bij de Raad van State in beroep gaat tegen de uitspraak van de Raad voor Verkiezingsbetwistingen. Toch zal Bruno Steegen (Beter Bilzen) diezelfde maandag de eed als burgemeester afleggen bij de gouverneur. Kan dat? Het gewijzigde gemeentedecreet is hierover dubbelzinnig. Maar het Agentschap Binnenlands Bestuur is formeel: “Het benoemingsbesluit van Bruno Steegen heeft een inwerkingtredingsdatum. Hij wordt benoemd met ingang van 24 januari. Vanaf dan treedt hij pas in functie.”