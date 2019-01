Komiek Yannick Noben fileert Diepenbeekse politiek in show

“Vanavond zullen een paar mensen erg zenuwachtig worden”, lacht Diepenbekenaar Yannick Noben (36). Hij verkocht gemeenschapscentrum De Plak helemaal uit in minder dan drie uur met een show over de Diepenbeekse politiek. “Alleen Alex Agnew deed beter”, lacht hij. Inspiratie voor de show vond hij in deze krant en op café. “Zwijgen en luisteren volstond.”