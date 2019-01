Of hij wint, is niet zeker. Voor het eerst in jaren wacht Wout van Aert (24) met Toon Aerts (25) een geduchte tegenstander op het BK. Maar de onbetwiste hoofdrol heeft de wereldkampioen nu al beet. Nooit ging Van Aert eigenzinniger door de winter als vandaag. Maar dat doe je niet zonder gevolgen. Zonder Belgische titel rest hem alleen nog het zoveel moeilijkere WK om een mislukt seizoen te vermijden.