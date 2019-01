Met alleen de top 16 van de wereld uitgenodigd en een hoofdprijs van 230.000 euro als inzet, worden de Masters beschouwd als het belangrijkste snookertornooi na het WK. Luca Brecel (WR 14) treft bij zijn tweede deelname zondag in de eerste ronde meteen titelverdediger én man in vorm Mark Allen (WR 6). “Ik weet dat ik top moet zijn om hem te kloppen”, beseft Brecel, die blij is dat 2018 erop zit.