HasseltDe Partijraad van Vlaams Belang hakt dit weekend de knoop door over de belangrijkste plaatsen voor de verkiezingen in mei. In Limburg zal Chris Janssens de Vlaamse lijst trekken, Annick Ponthier wordt de kopvrouw voor de Kamer. Opmerkelijkste kandidate is de 32-jarige Roosmarijn Beckers, die vanop de tweede plaats voor het Vlaams Parlement voor verjonging moet zorgen.