Pieter Aspe (65) getrouwd met vriendin die hij al na één week ten huwelijk vroeg

Pieter Aspe is getrouwd. Dat meldde de misdaadauteur vrijdag zelf op zijn Facebookprofiel. Enkele maanden geleden vertelde Aspe al hoe hij zijn vriendin Tamara al na één week ten huwelijk had gevraagd.

Aspe leerde de veertien jaar jongere Tamara een viertal maanden geleden kennen tijdens het research voor zijn nieuwe boek en was op slag verliefd. Een romantisch reisje naar Rome was genoeg om haar meteen al ten huwelijk te vragen.

Enkele maanden geleden vertelde Aspe nog aan Dag Allemaal dat hij en Tamara in januari al getrouwd zouden zijn. Die belofte is de schrijver nagekomen, blijkt uit een mededeling op Facebook. Op 6 december zijn de twee in het huwelijksbootje gestapt.