Lommel - In de buurt van de Vijverstraat en de Weidestraat in Lommel was er vrijdagavond heel wat brandweeractiviteit. Op sociale media werd dan ook al snel gewag gemaakt van een ongeval, maar het ging om een signalisatieoefening. Na een theoretische uiteenzettingen, oefenden de brandweermannen de opstelling van onder meer verkeerskegels bij een ongeval.