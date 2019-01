‘Geel hesje’ doodgereden bij actie op snelweg nabij Luik

Bij een protestactie van gele hesjes op de snelweg E25 richting Visé is vrijdagavond omstreeks zeven uur een demonstrant om het leven gekomen. De man werd overreden door een vrachtwagen en was op slag dood. Een andere actievoerder raakte gewond.

Een 20 à 30-tal ‘gele hesjes’ voerden vrijdagavond actie op de snelweg E25 tussen Luik en Maastricht, ter hoogte van de afrit in Visé. De actievoerders wilden er vrachtwagens die in de richting van Maastricht reden tegenhouden. Eén man - die in het gezelschap van zijn echtgenote was - werd daarbij aangereden, hij overleed ter plaatse. Een andere man raakte gewond. Het nieuws werd intussen bevestigd door het Luikse parket. Ook burgemeester van Visé Viviane Dessart heeft het fatale ongeluk, vlak voor de afrit Visé, bevestigd.

Het is nog niet duidelijk hoe het ongeval kon gebeuren. De vrachtwagenchauffeur werd even vastgehouden door de politie voor een alcohol- en drugscontrole, en voor verhoor. Daarna werd de man door de politie in veiligheid gebracht, de sfeer ter plaatse is volgens Waalse media immers “erg grimmig”. Het parket stuurde een wetsdokter en een verkeersdeskundige ter plaatse om de nodige vaststellingen te doen.

De gele hesjes hadden voor de grensovergang een blokkade opgeworpen. Woensdag 2 januari voerden ze ook al actie op dezelfde plek.

Als gevolg van het ongeluk is de snelweg van Luik richting Eijsden afgesloten. Het verkeer krijgt het advies om via Hasselt (de E313) om te rijden. De politie waarschuwt voor een “gevaarlijke situatie”.

Foto: Track 88