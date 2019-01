Mathias Vergels volgde zijn eigen weg: “Ik wou die leraar zeggen: ‘Hey pee, het is me toch maar gelukt hé’”

In ‘Thuis’ speelt hij Lowie Bomans, in ‘De Collega’s 2.0’ noemen ze hem Eewoud Van Gucht maar in HALLO is hij gewoon Mathias Vergels (26). De populaire acteur werkt graag, maar sinds hij vorig jaar vader werd, wil hij er ook zijn voor zijn gezin. “Mijn ouders werkten zo hard dat mijn broer en ik vaak alleen zaten”, zegt hij. “Ik wil Emile iets anders geven.”