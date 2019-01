Hoofd- en halskanker wordt best behandeld in Limburg

Hasselt -

Patiënten met hoofd- en halskanker hebben de hoogste overlevingskans als ze zich laten behandelen in Limburg. Patiënten die radiotherapie kregen in het Limburgs Oncologisch Centrum (Jessa in Hasselt en het ZOL in Genk) hebben na vijf jaar een overlevingskans van 61,7 procent. Dat is de hoogste score in ons land en ruim 13 procent meer dan het Belgische gemiddelde (48,5 procent). In het ‘slechtst’ scorende ziekenhuis in België is die overlevingskans amper 30 procent. Dat verschil is opmerkelijk, want hoofd- en halskanker is bij herval bijna altijd dodelijk.