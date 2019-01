Kop-staartbotsing eist één lichtgewonde in Leopoldsburg

Leopoldsburg - Op de Diestersteenweg in Leopoldsburg gebeurde vrijdagavond rond 18.30 uur ter hoogte van de Carrefour supermarkt een verkeersongeval. Het ging over een kop-staartbotsing waarbij drie waren betrokken waren.

De oorzaak van het ongeval is nog niet bekend. De blikschade is aanzienlijk. De bestuurster van de middelste wagen is lichtgewond geraakt, zij had last aan haar rug. De politie snelde ter plekke. Door het ongeval was er tijdelijk veel hinder voor het verkeer. Op de rijstrook vanuit het centrum naar Heppen ontstond er een file.