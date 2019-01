Westerlo -

De handtassenwinkel van Mieke Dierckx (34) in de Polderstraat in Westerlo is pas een maand na de opening al geplunderd. Dieven namen tussen de zestig en zeventig handtassen en accessoires mee. “Ik had nooit gedacht dat ze mijn producten zouden stelen”, zucht de ontwerpster.