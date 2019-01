Assisenproces Poolse bouwvakker: “Beschuldigde Mariusz stak zo hevig met mes dat het krom plooide”

Tongeren / Lanaken - Op het assisenproces in Tongeren van de 53-jarige Poolse bouwvakker Mariusz Marciniak is vrijdagnamiddag het getuigenverhoor gestart. Er staan in totaal 27 getuigen op het programma.

Lees ook. Bouwvakker doodt (toekomstig) schoonbroer op Lanakense bouwwerf: “Hij moest ophouden mijn dochters seksueel lastig te vallen”

De mensen van het gerechtelijk lab toonden een foto van het mes, waarmee Mariusz de 31-jarige Dominik Szambelan om het leven bracht. Het lemmet stond krom en de punt van het mes was omgeplooid. Dat wees volgens de speurder op de grote kracht waarmee met het mes was uitgehaald. Szambelan bezweek in het ziekenhuis, nadat hij tien steekletsels had opgelopen. De feiten speelden zich af op 28 februari 2017 op de parking van een bouwfirma in Lanaken.

Ploegbaas Gilbert, die de twee heren ging oppikken in Lanaken, ging binnen in het magazijn nog even een siliconenspuit halen. Mariusz zat al op de achterbank van de camionette. Dominik ging op de passagierszetel vooraan zitten. Kort daarna kregen de twee mannen ruzie, waarbij Dominik een eerste messteek kreeg. Toen Gilbert terug buitenkwam, lag Dominik al hevig bloedend op de grond. Hij verwittigde de hulpdiensten en de politie. “Ze waren altijd correct en beleefd. Het waren vakbekwame mensen. Ik kon er niks op aanmerken. Ik merkte de laatste week wel een stilte tussen beiden op. Op de vraag of er iets scheelde, zeiden ze niet veel”, vertelde de ploegbaas tijdens zijn getuigenis.

Wegenwerker Johan N. reed net de bedrijfsparking op, toen hij in zijn autolichten de schermutseling zag tussen de twee mannen. “Mariusz zat met zijn knie bovenop de andere persoon. Ik meende eerst slaande bewegingen te zien. Achteraf realiseerde ik mij dat het om steekbewegingen ging. Hij stak in het bovenlichaam”, aldus Johan, die naar Mariusz riep ermee te stoppen en van het slachtoffer weg te gaan. Mariusz haalde toen nog enkele keren uit. “Dan is hij naar de camionette gelopen en zette hij zich neer op de trede van de camionette. Het mes had hij in het werkbusje gegooid. Ik hoorde het slachtoffer kreunen. Hij lag in foetushouding”, vertelde Johan. De politie kon Mariusz probleemloos in de boeien slaan. De agent die hem arresteerde, sprak van een schijnbaar apathische Mariusz, die kalm was.

In de assisenzaal werd het kromgeplooide mes uit de bewijsstukken gehaald en getoond. Dat veroorzaakte bij de moeder van het slachtoffer hevige emoties. Ze verliet huilend en met behulp van slachtofferhulp de zittingszaal. Advocaten Dorota Dytrych, Jorgen Van Laer en Philip Clymans boden zich vrijdag in Tongeren aan om zich burgerlijke partij te stellen voor de echtgenote van slachtoffer Dominik Szambelan, de zevenjarige zoon en de ouders van het slachtoffer. Maandag gaat het getuigenverhoor voort.