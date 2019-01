ROYALS. Beelden van verliefde prinses opgedoken. En zag je deze innige foto van prins Harry en Meghan Markle al?

De afgelopen week is er veel gebeurd in de wereld van de royals. Vooral op amoureus vlak. Het nieuwe jaar is nog maar pas begonnen en twee familieleden van de Britse koninklijke kring zijn dolverliefd. De leukste feiten, weetjes en roddels op een rij.

Kate Middleton liet zich deze week voor de eerste keer in het openbaar zien in het nieuwe jaar. Ze woonde een nieuwjaarsmis bij in het Britse Sandringham en droeg voor de gelegenheid een blauwe jas van Catherine Walker, die ze al eens eerder droeg. Vorig jaar in februari, toen ze zwanger was van prins Louis, droeg ze dezelfde jas tijdens een bezoek aan Noorwegen. Ze combineerde het stuk van om en bij de drieduizend pond (omgerekend 3.300 euro) toen met bruine laarzen.

En goed nieuws voor prinses Beatrice, want zij heeft een nieuwe vriend. De gelukkige is zakenman Edoardo Mapelli Mozzi. De twee zouden elkaar naar verluidt leren kennen hebben via gemeenschappelijke vrienden in september vorig jaar. Hoe lang ze effectief een koppel zijn, is niet bekend maar er zijn wel foto’s opgedoken van het verliefde stel in Kenia. De twee lopen hand in hand over het strand van Lamu Island, waar zijn familie een huis heeft. Volgens bronnen in The Sun “zal het niet lang duren voordat ze zich verloven.”

Het liefdesgeluk heeft ook de broer van Kate Middleton gevonden. James Middleton werd afgelopen week gespot op het eiland Saint-Barthélemy met zijn nieuwe vlam. Ze heet Alizée Thevenet. Ze heeft de Franse nationaliteit, werkt in Groot-Brittannië in de financiële wereld maar bracht haar jeugd gedeeltelijk in ons land door.

En we blijven nog even bij de Middletons. Pippa is gesignaleerd met haar zoontje Arthur toen ze terugkeerde van hetzelfde vakantie-eiland (ze verbleef er samen met haar man, haar broer en zijn lief). Op de kiekjes zien we hoe de kersverse mama het kindje van acht weken jong in haar armen houdt terwijl ze op het vliegveld rondloopt.

Er is ook liefdesnieuws uit Monaco. Daar claimen Charlotte Casiraghi, de oudste dochter van prinses Caroline, en haar vriend Dimitri Rassam dat ze hun verloving niet hebben afgebroken. In tegenstelling tot wat verschillende media beweren, zijn ze dus wél nog samen. Het koppel bekijkt nu met een advocaat hoe ze op juridisch vlak de pers kunnen straffen voor de veroorzaakte emotionele schade.

Flashback naar vorig jaar, toen fans een kleine, nooit eerder geziene portretfoto van prins Harry en Meghan Markle opmerkten in de in de werkkamer van de Queen. Dankzij een fanaccount op Instagram krijgen we nu een iets groter, maar korrelig beeld van die foto. Het gaat om een kiekje dat het paar schenkt aan landen die ze hebben bezocht. Meghan Markle draagt een pastelblauwe jurk en laat haar hand rusten op de borst van de prins, die gekleed is een donkerblauw pak.

LEES OOK. Meghan Markle krijgt eerste taak van de Queen

Meghan Markle is trouwens uitgenodigd op het huwelijksfeest van haar halfbroer Thomas Markle jr. De man ziet de invitatie volgens The Daily Mail als de uitgelezen kans om de familieband weer te herstellen. Ter info: het is dezelfde broer die vorig jaar schreeuwde dat het huwelijk van de Britse prins en zijn halfzus maar beter kon afgeblazen worden. Hij was - surprise - niet uitgenodigd op hun feest.

LEES OOK. Een blik op het buitenverblijf prins Harry en Meghan Markle

Mooie, bovenal stoere, beelden komen uit Zweden. Daar hulde kroonprinses Victoria zich in legeruniform voor een bezoek aan de zogenoemde Livgardet, een Zweedse strijdkracht. De Belgische koningin Mathilde straalde dan weer in Natan in Parijs, waar ze op woensdag de Fernand Khnopff-tentoonstelling bezocht in le Petit Palais.