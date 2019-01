Vermoedelijke schutter en opdrachtgeefster schietpartij Eksel in september voor rechter

Hasselt / Hechtel-Eksel - Op 20 september moeten een man die ervan verdacht wordt een man in Eksel te hebben neergeschoten en de ex-vrouw van het slachtoffer voor de rechter verschijnen. Het parket is ervan overtuigd dat de vrouw de opdracht heeft gegeven om haar toenmalige Nederlandse echtgenoot te vermoorden, omdat ze verwikkeld was in een vechtscheiding. De vrouw ontkent dat ze de opdracht zou hebben gegeven.

Begin februari 2015 werd Eksel opgeschrokken door twee schietpartijen enkele straten van elkaar verwijderd. De slachtoffers bij de twee schietpartijen waren Nederlanders.

De eerste schietpartij vond om half vier ‘s morgens plaats in de Weverstraat. Slachtoffer daar is de Nederlander Johannes B., die op dat moment in een vechtscheiding verwikkeld is met zijn vrouw. De tweede schietpartij vond om acht uur ‘s avonds plaats in de Pundershoekstraat, amper driehonderd meter verwijderd van de plaats van de eerste schietpartij. “Toen is er in verschillende richtingen gezocht en zijn de sporen nagekeken”, zo laat advocaat Pieter Helsen weten, die de ex-echtgenote zal verdedigen. “Uiteindelijk is men bij de ex-echtgenote terechtgekomen waarbij de hypothese is dat zij een motief heeft omdat ze in vechtscheiding zat over het omgangsrecht van hun zoontje.”

Volgens de advocaat is er een mogelijke link met de andere schietpartij en een mogelijke link naar het drugsmilieu. “Temeer omdat er later verdovende middelen zijn gevonden in de tuin van het eerste slachtoffer en waarmee mijn cliënt niets te maken heeft”, aldus de advocaat. Het parket is er echter niet van overtuigd dat de twee schietpartijen iets met elkaar te maken hebben en wijst met een beschuldigende vinger naar de ex-vrouw, die opdracht zou gegeven hebben om haar man neer te schieten. Haar ex-man en zijn familie zullen een schadevergoeding eisen van 10.000 euro.