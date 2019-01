De stalker waar meisjes verliefd op worden: gaat nieuwe Netflix-reeks té ver?

Joe, het hoofdpersonage uit de nieuwe Netlifx-serie ‘You’, is alles wat je niet van een stalker zou verwachten. “Voor een psychopaat is hij nogal een catch”, omschrijft de Britse krant The Guardian hem. En ook op sociale media vallen vrouwen in bosjes. Gaat ‘You’ daarmee té ver en kan het stalking zo normaliseren? We vroegen het aan doctor Anne Groenen, criminologe aan de UCLL en KUL en expert op het vlak van stalking.