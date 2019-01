Meisje (13) dat verdween na de wrede moord op haar ouders na drie maanden levend teruggevonden

Na een speurtocht van drie maanden is de verdwenen Jayme Closs (13) teruggevonden in de Verenigde Staten. Het tienermeisje verdween nadat haar ouders in oktober op een wrede manier waren doodgeschoten in hun eigen huis.

15 oktober 2018, 1 uur ’s nachts. De politie ontvangt vanuit het plaatsje Barron, in de Amerikaanse staat Wisconsin, een onrustwekkende noodoproep. Er wordt niets gezegd, maar er weerklinkt veel lawaai en geschreeuw op de achtergrond.

Amper vier minuten later zijn er enkele politieagenten ter plaatse. Zij kunnen enkel het overlijden van Denise (46) en James Closs (56) vaststellen. Het lichaam van de vader ligt in de gang, de voordeur is ingetrapt. De moeder wordt gevonden in een van de kamers. Beide lichamen zijn met kogels doorzeefd.

Waar is dochter Jayme?

Van dochter Jayme Closs, die kort voor de schietpartij haar dertiende verjaardag had gevierd, is geen spoor. Meteen start de politie een massale zoektocht naar het meisje. Speurders zijn zo goed als zeker dat ze thuis was tijdens de moorden. Vermoedelijk was zij degene die het noodnummer belde.

Daardoor wordt vrijwel meteen uitgesloten dat zij iets met de moorden te maken heeft. Maar, waar is het meisje naartoe? Is ook zij om het leven gebracht? Is ze kunnen wegvluchten? Of is ze ontvoerd?

Foto: AP

Levend teruggevonden

Vrijdag, bijna drie maanden na de moord op haar ouders, kon de sheriff van Barron County meedelen dat Jayme Closs levend teruggevonden is en dat er een verdachte is opgepakt. Het meisje bevond zich in het stadje Gordon in Douglas County, ongeveer honderd kilometer verderop.

Over de omstandigheden waarin ze werd teruggevonden, heeft de politie voorlopig nog niets bekendgemaakt. Volgens lokale media zou ze op straat aangetroffen zijn door een vrouw die haar hond aan het uitlaten was. De dertienjarige liep volgens haar over straat en zei dat ze hulp nodig had, waarop de vrouw met haar naar het dichtstbijzijnde huis rende en de politie belde.

Het meisje had schoenen aan die te groot waren voor haar voeten en zou geen idee gehad hebben van waar ze precies was. Dat verhaal kon echter nog niet bevestigd worden door de politie.

In het ziekenhuis

Volgens haar grootvader Robert Naiberg verblijft Jayme op dit moment in het ziekenhuis, over haar toestand is eveneens nog niets bekend. “We zijn heel blij dat ze levend is gevonden”, zegt haar oom Jeff Closs. “Voorlopig weten we nog niet veel meer.”

Searra Closs, de nicht van Jayme, bedankt via Facebook iedereen die heeft helpen zoeken. “Ze is in leven en onderweg naar huis. Uit de grond van mijn hart wil ik jullie bedanken voor jullie hulp! Ik kan jullie nooit terugbetalen voor alle delingen en bijdragen aan de zoektocht. Heel erg bedankt allemaal!”