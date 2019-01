Ook autopsieverslagen aanslag op Joods Museum en andere terreurdaden op gestolen harde schijf

Er is nog altijd geen enkel spoor van de harde schijf die op 3 januari werd gestolen uit het Brusselse gerechtsgebouw. Daarop staat niet alleen informatie over de autopsie op de slachtoffers van de aanslagen van 22 maart, ook op die van de aanslag op het Joods Museum en de schietpartij in de Driesstraat in Vorst toen jacht werd gemaakt op Salah Abdeslam.

Het federaal parket heeft een inventaris opgemaakt van de informatie die op de harde schijf stond die vorige week uit het justitiepaleis is gestolen.

Het gaat om verslagen van de terroristische aanslag op het Joods Museum van 24 mei 2014, feiten die op dit moment behandeld worden voor het Hof van Assisen te Brussel. Ook autopsieverslagen op de slachtoffers van de terroristische aanslag in het metrostation Maalbeek op 22 maart 2016, de terroristische aanslag op twee politieagentes te Charleroi op 6 augustus 2016, verslagen van de wetsdokter over de agressie op twee politieagenten te Schaarbeek op 5 oktober 2016 waarin het Hof van beroep een arrest heeft geveld op 20 april 2018. En verder een autopsieverslag over de schietpartij in de Driesstraat in Vorst.

Bij de schietpartij in Vorst werd terreurverdachte Mohammed Belkaïd gedood Foto: Belga

Drie politiemensen deden er toen een huiszoeking, maar wisten niet dat ze bij het schuiladres van een terreurcel waren binnengestapt. Ze werden beschoten en trokken zich uiteindelijk terug en lieten de speciale eenheden uitrukken.

De agenten slaagden er na een lang vuurgevecht in Mohammed Belkaïd uit te schakelen. Salah Abdeslam en Sofiane Ayari, die ook aanwezig waren, konden ontsnappen.

“Wat betreft het dossier van de aanslagen van 22 maart 2016 staan enkel en alleen de feiten van het metrostation Maalbeek op de harde schijf en niet die van de luchthaven Zaventem”, zegt het federaal parket.

“Op de harde schijf staan 15 van de 16 autopsieverslagen van de slachtoffers die omkwamen in het metrostation Maalbeek. Het gaat enkel om de uitgeschreven autopsieverslagen. De harde schijf bevat geen foto’s of ander beeldmateriaal. Enkel de identiteiten van de overleden slachtoffers worden vermeld, niet die van familieleden of andere naasten. Gewonde slachtoffers en hun naasten zijn niet betrokken.”

“Hetzelfde geldt voor de vier slachtoffers van de terroristische aanslag op het Joods Museum. Hun raadsheren werden rechtstreeks op de hoogte gebracht.”

Volgens de actuele analyse van het federaal parket heeft de diefstal van deze harde schijf geen enkele invloed op de nog lopende onderzoeken of andere procedures. De autopsieverslagen in kwestie werden allen reeds gevoegd aan de betrokken dossiers.