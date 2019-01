Stockholm dient kandidatuur voor Winterspelen 2026 in

Stockholm heeft via e-mail zijn kandidatuur voor de Winterspelen van 2026 ingediend. Dat bevestigde het bidcomité vrijdag. “Het is een kandidatuur van heel Zweden”, verduidelijkte voorzitter Richard Brisius.

Bedoeling is dat er events in en rond de hoofdstad plaatsvinden, maar ook verder weg. Zo zou het alpine skiën in Are plaatsvinden en het schansspringen in Falun. Voor bobslee, rodelen en skeleton zou naar het Letlandse Sigulda uitgeweken worden. De kandidatuur moet wel nog door de Zweedse staat gesteund worden. Dat is voorlopig een probleem omdat er na de verkiezingen van september nog geen nieuwe regering gevormd is.

Stockholm heeft de concurrentie van een gezamenlijke kandidatuur van de Italiaanse plaatsen Milaan en Cortina d’Ampezzo. In 1912 was Stockholm de gaststad voor de Zomerspelen, Winterspelen mocht Zweden nog niet ontvangen. In Cortina d’Ampezzo vonden al de Winterspelen van 1956 plaats.

IOC-voorzitter Thomas Bach heeft alvast lof voor beide kandidaturen. “Het zijn twee uitstekende bids”, verklaarde de Duitser. “Allebei hebben ze een heel goed masterplan, dat helemaal aan onze eisen en verwachtingen voldoet. Zo zullen ze allebei vooral al bestaande faciliteiten gebruiken.” Dat er zowel in Zweden als Italië geen politieke eensgezindheid is over de kandidatuur, is voor Bach geen issue. “Politieke problemen zijn er momenteel overal in Europa en over zo’n grote projecten wordt altijd veel discussie gevoerd. Maar beide kandidaturen werden wel degelijk met de goedkeuring van de overheid ingediend.”

De gaststad voor de Spelen van 2026 wordt in juni tijdens de 134e IOC-sessie in Lausanne gekozen. De Winterspelen van 2022 vinden in het Chinese Peking plaats.