Okra nodigt uit ten dans

Rooierheide

Diepenbeek - Dinsdag was het GC De Plak de place to be voor alle dansliefhebbers van de Okradansclub. Het trefpunt Okra Lutselus-Rooierheide organiseerde in samenwerking met Okra Sport Limburg een gewestelijke oefendansnamiddag.

Met de aanwezigheid van 150 dansers en danseressen afkomstig van Okra trefpunten uit heel de provincie was het GC De Plak meer dan volzet. Het bestuur wenste allen een gezellige en fijne dansnamiddag waarna de monitrice Barbel iedereen uitnodigde op de dansvloer. Met een mix van vele genres groeps- en koppeldansen was er voldoende keuze om de lijven en dansschoenen te doen zweten. Een pauze met taart en koffie was welgekomen.