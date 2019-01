Twee nieuwe gevallen ontdekt: buffer- en bewakingszone voor varkenspest worden uitgebreid

De Waalse regering heeft beslist om de bufferzone en de bewakingszone tegen de Afrikaanse varkenspest in de provincie Luxemburg uit te breiden. De maatregelen komen er nadat dinsdag twee gevallen werden aangetroffen tussen Meix-devant-Virton en Sommethonne, meldt het kabinet van Waals minister van Landbouw René Collin vrijdag.

Na de ontdekking van Afrikaanse varkenspest in september van vorig jaar werden verschillende zones afgebakend: een bufferzone, een bewakingszone en een zone met specifieke observatie. Het is de bufferzone die nu wordt uitgebreid met 3.700 hectare in het gebied tussen de N88 (Limes-Gérouville) en de N871 (Virton-Rouvroy-Franse grens).

De maatregelen binnen deze zone blijven onveranderd: de jacht, het voederen, het verkeer en de uitbating van het bos zijn er verboden.

De bewakingszone ten noorden van het besmettingsgebied, waarin nog geen enkel geval werd aangetroffen, wordt uitgebreid met 856 hectare bij de stad Florenville. In deze zone worden, net als in de versterkte observatiezone, alle everzwijnen gedood.