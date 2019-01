‘What the f...’, schreef een verbaasde Helmut Lotti (49) woensdag op zijn Facebookpagina. De zanger postte er een foto bij waarop te zien is hoe zijn cd ‘Soul Classics in Symphony’ bij Lidl in de rekken ligt… naast de pakjes condooms.

Of de cd bewust naast de voorbehoedsmiddelen werd uitgestald, weten we niet. Voor 13,99 is het populaire album met ‘soul classics’ in elk geval van jou. Iets duurder dan de ‘natural classics’ van Durex, die je al voor 4,15 euro in je winkelmandje werpt.