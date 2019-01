Sjoemelnotaris gaat confrontatie met slachtoffers niet aan in rechtbank: “Hij leek zo’n gezapige, lieve mens”

Houthalen-Helchteren -

De 52-jarige afgezette Houthalense notaris Marc S. is vrijdag niet opgedaagd in de Hasseltse correctionele rechtbank. Er vond een inleidingszitting plaats waarop bepaald is dat de vijftiger zich op 18 en 25 oktober moet verantwoorden voor de verduistering van 4,25 miljoen euro. Het geld is afkomstig van 83 klanten. Een tiental van hen was vrijdag wel present in de rechtbank. “Ik had het al moeilijk door mijn faillissement en dan besteelt hij me nog eens”, zuchtte een slachtoffer.