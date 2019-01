Yoga in de juiste outfit: de leukste merkjes van eigen bodem

Sportkledingmerk Nike lanceerde eerder deze maand zijn allereerste yogacollectie voor vrouwen én mannen. Wie ook graag aan yoga doet en dan het liefst in een honderd procent Belgische outfit hoeft niet langer te zoeken. Een overzicht van de leukste merkjes van eigen bodem.

Actrice Hilde De Baerdemaeker lanceerde eind oktober 2018 samen met ontwerpster Katrien Smets ‘PlayPauze’, een yogacollectie gemaakt van biologische materialen. De collectie, die bestaat uit zestien delen waaronder jumpsuits, t-shirts en bodies , is gemaakt van honderd procent biologische stoffen en word vervaardigd in Europa. Wie zich graag een tenue aanschaft kan daarvoor terecht op de webshop van A.S. Adventure of Juttu.

Pure By Luce

In haar eerste collectie nam Loes Vandekerckhove ons mee naar Mexico, dit jaar reizen we naar Afrika. Zuid-Afrika om precies te zijn. Samen met ontwerper Jody Paulsen creëerde ze enkele patronen, genoemd naar Zuid-Afrikaanse steden en dat in combinatie met duurzame materialen. De collectie is te koop op purebyluce.com.

Yoga By Julz

Julie ‘Julz’ kroop enkele jaren geleden achter de ontwerptafel om haar droom om te zetten in realiteit: ‘Joga By Julz’. Het is een yogakledinglijn die niet alleen oog heeft voor het comfortabele maar ook voor het esthetische. Van leggings tot tassen en zelfs koffiemokken: Julz haar creaties kan je vinden op Yogabyjulz.com.

Be Billie Yoga & Activewear

Sinds juni 2018 kan je voor een stijlvolle Belgische yogatop of legging ook terecht bij ‘Be Billie’. Het merk, opgericht door Charlotte Bergé en overgenomen door haar vriendin Nadia Feys, wil yoga promoten en dat lukt net dat tikkeltje beter in een elegante outfit. Leuk meegenomen: ook mannen kunnen op de website van Be Billie terecht voor een short of T-shirt.

42|54

Ook in de collectie van voormalig topatletes Élodie Ouédraogo en Olivia Borlée kan je een yoga outfit vinden. Het label, genoemd naar hun toptijd op de Olympische Spelen van Beijing in 2008, staat garant voor kwalitatieve sportkleding met net altijd dat ietsje meer. Nieuwsgierig? Neem dan een kijkje op www.4254sport.com.

Evy by Evy Gruyaert

Ook sportieve Evy Gruyaert kan niet achterblijven. De enthousiaste radiopresentatrice heeft naast de app ‘Yoga met Evy’ ook een yogacollectie ontworpen die geschikt is om zowel tijdens als na een yogasessie te dragen. De collectie is te koop in de winkels van Zeb en in de webshop.

Lenny Leleu

Naast een collectie originele bikini’s en badpakken, heeft de Antwerpse Lenny Leleu ook heel wat sportieve kleding in haar collectie. Transparante stofjes, duistere kleuren of een gewaagde snit: Lenny Leleu draait er haar hand niet voor om. Bekijk hier alvast de collectie.