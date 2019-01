Nineties-sensatie Boyzone neemt afscheid van Belgisch publiek op ‘I Love the 90’s’ in Hasselt.

Vijfentwintig jaar na hun doorbraak met de wereldhit ‘Love Me For A Reason’, neemt de Ierse boysband Boyzone officieel afscheid van het publiek.

Ronan Keating, Shane Lynch, Keith Duffy en Mikey Graham nemen op zaterdag 13 april afscheid van hun Belgische fans in de Hasseltse Ethias Arena op ‘I Love the 90’s – The Party’. “Na Steps, Five, Aqua, Scooter en Hanson, hebben we met het Boyzone van Ronan Keating opnieuw een wereldband gestrikt”, zegt medeorganisator Kris Bloemen. “Het wordt een avond waarop we geschiedenis schrijven, want dit wordt de allerlaatste keer Boyzone op Belgische bodem.”

Het was muziekmanager Louis Walsh die Boyzone in 1993 oprichtte. Geïnspireerd door het succes van het Britse Take That en de Amerikaanse Backstreet Boys, bracht Walsh Keating, Duffy, Lynch en wijlen Stephen Gately, die tien jaar geleden onverwacht stierf in z’n slaap, samen. ‘Love Me For A Reason’, hun 2de single, was meteen goed voor de internationale doorbraak en een nummer 1-hit in Vlaanderen. In 1996, na het uiteenvallen van Take That, werd Boyzone de populairste Europese boysband.

Na 25 jaar, miljoenen albums, gouden- en platina awards en onderscheidingen, uitverkochte concerten en tournees, neemt Boyzone afscheid van de internationale muziekwereld met hun ‘Thank You & Goodnight’-tournee. In België krijgen de band en hun fans een uniek afscheid, want op 13 april zijn ze de headliners op ‘I Love the 90’s – The Party’. Vengaboys, DJ Sash, 2Fabiola, Snap, resident-DJ Ward en Faithless-frontman Maxi Jazz vervolledigen de affiche.

Meer info: www.ilovethe90s.be