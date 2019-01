Na aanval door losgebroken honden: gemeente Riemst en burgemeester vrijgesproken in zaak Yuki

Riemst -

Het hof van beroep in Antwerpen heeft de gemeente Riemst en burgemeester Mark Vos vrijgesproken in de zaak-Yuki. Op 2 februari 2012 werd de toen 11-jarige Yuki Lahaye het slachtoffer van een aanval door elf losgebroken honden. Het meisje ontsnapte ternauwernood aan de dood en werd met bijtwonden over het hele lichaam naar het ziekenhuis gevoerd. Nadien wachtten verschillende esthetische operaties en een lange revalidatie. De hondenfokker uit Vroenhoven werd in 2015 al veroordeeld tot zes maanden cel en levenslang verbod op het houden van honden.