13-jarig Peers meisje neergestoken na versturen naaktfoto: 19-jarige jongen staat terecht voor moordpoging

Peer -

De 19-jarige jongen die op 18 december 2017 een 13-jarige medeleerlinge van de Sint-Elisabethschool in Peer met een mes in de hals stak, staat terecht voor poging tot moord. Op een inleidingszitting in de Hasseltse correctionele rechtbank is vrijdag beslist dat het proces op 29 maart plaatsvindt. “Mijn cliënt betwist niets. Alles heeft hij bekend. Het was verbazend met hoeveel details hij alles aan de onderzoeksrechter verteld heeft”, zegt zijn advocaat Michiel Van Kelecom.