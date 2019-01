Zo kan u morgen meepraten op het werk

Ketnet lanceert de nieuwe serie ‘#LikeMe’, een reeks voor jong en oud met een hoog musicalgehalte. Op Eén polst Tom Waes naar de spanning tussen katholieken en protestanten in Noord-Ierland en de beste acts uit de ‘Got Talent’-shows nemen het tegen malkander op bij Q2.

1) ‘#LikeMe’

De hele cast met o.a. good old Hugo Sigal (rechts vooraan). Foto: ISOPIX

In Amerika hadden ze de muzikale reeks ‘Glee’, Ketnet springt nu op de trein met ‘#LikeMe’, een fictiereeks met hoog musicalgehalte over tieners in een middelbare school. De reeks is bedoeld voor de jeugd, maar ook meekijkende ouders kunnen ervan genieten. Veel Nederlandstalige liedjes uit de tijd van toen zullen de revue passeren.

Ketnet, 8.55 uur en 19.10 uur

2) ‘America’s Got Talent: The Champions’

Susan Boyle. Foto: Q2

De beste acts uit de wereldwijde ‘Got Talent’-shows nemen het tegen elkaar op in deze kampioenen-editie. O.a. Susan Boyle, de Schotse huisvrouw die misschien wel de grootste ontdekking is uit de ‘Got Talent’-geschiedenis, is weer van de partij met haar betoverende stem.

Q2, 20.35 uur

3) ‘Reizen Waes Europa’

Tom Waes in Noord-Ierland. Foto: Eén

Tom Waes zoekt het deze keer redelijk dicht bij huis: hij reist door Noord-Ierland, een stukje Europa dat lange tijd synoniem was voor geweld en bomaanslagen. De vrede tussen katholieken en protestanten is hersteld, maar één dag per jaar, tijdens de Oranjemarsen, knettert het toch.

Eén, 20 uur

