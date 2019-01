Een geëngageerd Kaulille, een aparte papegaai en blokken in de Versuz. Dit zijn de strafste video’s van de week

Onze redactie selecteert voor u de strafste video’s van de voorbije week op hbvl.be. Heeft u een spraakmakende reportage gemist? Dan vindt u de beelden hier terug in het weekoverzicht.

1. Kaulille zegt massaal nee tegen geweld

Mars in Kaulille voor slachtoffer van geweld op nieuwsjaarsnacht (ZB). Video: Het Belang van Limburg

Meer dan duizend mensen trotseerden maandagavond in Kaulille (Bocholt) de regen tijdens een mars tegen zinloos geweld. Aanleiding was de dood van Tom Schouteden (39), de verpleegkundige die op nieuwjaarsochtend verwikkeld raakte in een caféruzie en daarbij fataal ten val kwam. “De mensen van Kaulille geven met deze mars aan dat ze voor elkaar klaarstaan, in goede maar ook in slechte dagen, door dik en dun, zij aan zij”, sprak burgemeester Stijn Van Baelen de menigte toe.

LEES MEER: Meer dan duizend mensen nemen deel aan stille mars voor Tom Schouteden

2. Papegaai van Zonhovense N-VA-voorzitter fluit…Brabançonne

Papegaai van Zonhovense N-VA-voorzitter fluit…Brabançonne . Video: Het Belang van Limburg

De papegaai van Zonhovens gemeenteraadslid Yannick Aerts heeft een wel héél bijzondere gave. Het beestje fluit namelijk moeiteloos de Brabançonne. “Lelijk verschieten voor een Vlaams-nationalist”, lacht de N-VA’er, die het beestje van zijn vorige huiseigenaar erfde.

LEES MEER: Papegaai van Zonhovense N-VA-voorzitter fluit…Brabançonne

3. “Raar gevoel, studeren waar je normaal dronken danst”

Studenten kunnen dag en nacht comfortabel blokken in de Versuz (SM). Video: Het Belang van Limburg

Het is even wennen, maar de Hasseltse Versuz, waar studenten graag een nachtje uit de bol gaan, was tot 10 januari een oord van studie en bezinning. De dansvloer werd omgetoverd in een blokbar waar je dag en nacht terechtkan om in alle rust te studeren. Het werd je zo comfortabel mogelijk gemaakt, met gratis wifi en stroom, goodies, eten en drinken en de nodige ontspanning en peptalk. “En wie de benen even wil losgooien, kan dat doen in de stille disco.”

LEES MEER: Studenten kunnen dag en nacht comfortabel blokken in de Versuz

4. Drie vragen voor kersvers Vlaams minister Lydia Peeters. “Ik heb niets bij te leggen met Joke Schauvliege”

Drie vragen voor Lydia Peeters. Video: Het Belang van Limburg

Lydia Peeters (Open VLD), voormalig burgemeester van Dilsen-Stokkem, legde de eed af als Vlaams minister van begroting, financiën en energie. Ze volgde hiermee Bart Tommelein op. Onze politieke redactie schotelt haar drie vragen voor.

LEES MEER: Drie vragen voor kersvers Vlaams minister Lydia Peeters. “Ik heb niets bij te leggen met Joke Schauvliege”

5. Vrachtwagenchauffeur Mikael gered uit benarde situatie door voorbijganger

Arno redt Mikael uit de modder (ZB). Video: Het Belang van Limburg

Wie kan vrachtwagenchauffeur Mikael helpen? (ZB). Video: Het Belang van Limburg

Woensdagnacht was de Poolse vrachtwagenchauffeur Mikael op zoek naar een parkeerplaats in de buurt van Beringen om te rusten. Na lang zoeken belandde hij in de Industrieweg ter hoogte van het bedrijf Kautex. Hij parkeerde op de berm langs de weg en bracht zijn nacht door in zijn vrachtwagen. Toen hij donderdag wilde vertrekken merkte hij al snel dat het niet ging lukken. Hij is met zijn vrachtwagen vastgereden in de modder aan de rand van de berm.

LEES MEER: Vrachtwagenchauffeur Mikael gered uit benarde situatie door voorbijganger