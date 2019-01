Eden Hazard in Europees team van het Jaar, De Bruyne niet

Brussel - Eden Hazard heeft net als vorig jaar een plaats gekregen in het Europees team van het Jaar. De nummer tien van Chelsea is de enige Belg in het elftal. Kevin De Bruyne hoorde wel bij de vijftig door de UEFA geselecteerde genomineerden, maar kreeg onvoldoende stemmen in de internetpoll.

De Duitser Marc-André ter Stegen (Barcelona) is de doelman in het UEFA elftal van 2018. In de verdediging staan de Nederlander Virgil van Dijk (Liverpool) en de Spanjaard Sergio Ramos, de Fransman Raphaël Varane en de Braziliaan Marcelo van Real Madrid. Op het middenveld heeft Hazard het gezelschap van zijn Franse Chelsea-teamgenoot N’Golo Kanté en van de Kroaat Luka Modric (Real Madrid). De Fransman Kylian Mbappé (Paris Saint-Germain), de Argentijn Lionel Messi (Barcelona) en de Portugees Cristiano Ronaldo (Juventus) zijn de spitsen.

Hazard werd door 57,9 procent van de fans in het elftal gekozen. Alleen Modric (68,5%), Ronaldo (64,3%), Messi (63,7%) en Marcelo (61,1%) deden beter. Hazard en De Bruyne waren vorig jaar de eerste Belgen in het elftal. Ronaldo is er al voor de dertiende keer bij en dikte zo zijn record aan. Voor Messi is het de tiende uitverkiezing, voor Ramos de achtste.