Dit kost parkeren in Vlaamse centrumsteden: "Maak het aantrekkelijker voor shoppers"

Hasselt / Genk -

Parkeren in de Vlaamse centrum- en grootsteden is ronduit duur. Dat is de conclusie van een onderzoek van NSZ naar de parkeerkosten in het centrum van 13 Vlaamse steden. Uit het onderzoek blijkt dat de Hasseltse ondergrondse betaalparkings bij de duurste zijn in Vlaanderen en die van Genk bij de goedkoopste. Op straat parkeren is in beide Limburgse centrumsteden goedkoop.