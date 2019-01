KRC Genk speelt vanmiddag (aftrap 15.30 uur) een oefenwedstrijd in Benidorm tegen Schalke 04. De Duitsers staan op een tegenvallende dertiende plaats in de Bundesliga maar plaatsten zich in de Champions League wel voor de achtste finales tegen Manchester City. U kan de wedstrijd hier live volgen.

Philippe Clement gunt Joakim Maehle (achillespees) rust, waardoor Casper De Norre start. De Genkse coach probeert opnieuw een 3-5-2 uit en vervangt waarschijnlijk al zijn veldspelers na een uur. ...