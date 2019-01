Dit betaalbare jurkje is de nieuwe favoriet van fashionista’s

Een groen jurkje met slangenprint van de Ierse keten Primark valt in de smaak bij fashionista’s. Op de sociale media tonen ze maar al te graag hoe ze het item op verschillende manieren combineren.

De groene midi-jurk kost 25 euro en beschikt over een hoge beensplit, die verschillende mogelijkheden biedt qua styling. Draag ze met lange laarzen en laat een beetje been zien voor een sexy look. Een zwarte legging of panty’s met biker boots erbij maken de look dan weer stoerder. Wil je de creatie glamoureuzer maken, dan kan je de stoffen riem vervangen door een exemplaar met meer bling. Staat overigens leuk met een suède perfecto of een lange mantel voor een bohemian toets.

boho_addict / dianosaurier Foto: Instagram

Het is niet de eerste keer dat een creatie met slangenprint van de keten in de smaak valt. Eind 2018 waren ook het zwart-witte model met lange mouwen en tailleriem populair, net als de limoengroene slip dress. Van de slangenprint wordt verwacht dat hij nog een pak populairder zal worden in de komende lente. Dat blijkt ook uit de street style van dames tijdens de laatste modeweken, die na de luipaardprint steeds vaker kiezen voor patronen als ode aan ander wild.