Tel jij ook vol spanning af tot het rokjes-seizoen? Geen nood, met enkele handige stylingtips draag je je rokje nu al. Zo draag je een rok in de winter!

Sweater weather

Een dikke trui doet wonderen voor je winterse outfit. Toch is het belangrijk om de juiste trui met het juiste rokje te combineren. Een A-lijn of recht model (op of onder je knie) combineer je best met een rechte trui, coltrui of V-hals. Een sexy minirok vraagt dan weer om balans met een sportieve sweater of oversized exemplaar. Rok met hoge taille? Die heeft de perfecte snit voor een cropped sweater of dun geweven truitje dat je in je rok steekt.

De juiste jas

Een korte jas is een no-go wanneer je je benen in de winter wil showen. Met een lange mantel ben je zeker van een stijlvolle look die ook nog eens lekker warm is. Met een subtiele print of in een neutrale kleur, een lange mantel (tot aan je kuiten of enkels) is dubbel en dik de investering waard. Tip: hoe kleiner je bent, hoe korter je mantel moet vallen om het “verdrinkings-effect” te vermijden.

Lange laarzen = warme benen

Ook de juiste schoenkeuze verkleint het risico op onderkoeling! Trendy overknee-laarzen staan niet alleen prachtig onder je rokje, ze voelen ook nog eens warmer aan dan een broek. Een klassieke rijlaars en laarsje tot boven je enkels zijn altijd een goede tweede keuze.