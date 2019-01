Overheid waarschuwt: “Pas op met advertenties voor kleding op Instagram en Facebook”

Je zit op je sociale media en plots verschijnt daar een advertentie voor schoenen, een trui, topje of jeans op je scherm. Voor de helft van de normale prijs. Toch maar beter twee keer nadenken, waarschuwt de Federale Overheidsdienst Economie. Wie zich toch laat verleiden en bestelt, krijgt zijn of haar pakje niet altijd. Of je krijgt absoluut niet waarvoor je betaald hebt. Terugsturen dan? Veel succes. Want zonder dat je het weet heb je op een Chinese site gekocht, ook al dacht op een bonafide webshop uit de VS te zitten. “Check altijd eerst de e-reputatie van de website waar je voor het eerst koopt”, aldus de overheidsdienst.

Steeds meer onlineshops adverteren ondertussen via Instagram, daar waar ze vroeger vooral op Facebook publiciteitsruimte kochten. “Zo bereiken ze deels een ander en dus nog groter publiek”, klinkt het bij IT-experts. Tussen het chatten door krijg je op al die social media-accounts advertenties van sites als ‘Marigold Shadow’ of Bahia Blue Boutique’ of ‘Topjarashop.com’ waarop de mooiste kledij, vaak van dure merken, wordt aangeprezen. Tegen spotpijzen.

Maar het aantal klachten van mensen die via advertenties bestelden is stilaan even groot als de kortingen die ze aanbieden. Ofwel krijg je het pakje wat je bestelde en vooraf betaalde gewoon niet toegestuurd. Ofwel krijg je iets helemaal anders thuis. Iets wat in de verste verte niet lijkt op dat truitje, jurkje of de Nike-schoenen die je bestelde.

Klagen kan, maar meestal krijg je zelfs geen reactie. Of een standaardbrief. Je geld terugeisen is al helemaal verloren moeite. Want veel van die sites opereren officieel dan wel vanuit de VS of Canada, maar zitten in feite in China of Taiwan.

“De schoenen die ik bestelde en waarvan ik dacht dat ze uit de VS kwamen, waren absoluut niet dezelfde die ik besteld had. De verkeerde maat om te beginnen. En van goedkoop plastic in plaats van leder. Ik betaalde er 44 euro voor maar eigenlijk waren ze niet meer waard dan 2 euro”, schrijft een ontevreden klant op Facebook.

De advertentie van Tojarshop, dat moderne en op het eerste gezicht ook kwaliteitsvolle kledij verkoopt vanuit Canada, stuurt je zo automatisch door naar ‘Topjarashop.com’, met China als thuishaven. De kwaliteit is er ook naar. Een onlinewinkel hoeft ook niet per se te vermelden waar hij gevestigd is. Als de bestellingen maar correct worden geleverd. “Maar vaak kan je wel weten dat er een geurtje aan zit”, zegt Chantal De Pauw van de FOD Economie.

Te mooi om waar te zijn

Vorig jaar dienden 11.511 Belgen een klacht in tegen online webshops. Onder meer omdat ze hun betaalde bestelling nooit kregen of niet kregen wat ze besteld hadden.“Neem daarom nooit overhaast beslissingen bij een onlineaankoop. Informeer je eerst goed over de verkoper en het product. De gulden regel als je online shopt: check altijd eerst de reputatie van de website. Vraag je af of wat je aangeboden krijgt wel logisch is. Is het niet te mooi om waar te zijn? Want dan is het meestal niet waar. Het kan niet dat je een handtas van een duur merk plots voor honderd euro kan kopen. Zoek het adres op van de verkoper en bel desnoods naar de firma als je zeker wil zijn. Op fora kan je meestal commentaren vinden en ervaringen die klanten willen delen”, zegt De Pauw.

Vaak gevaarlijke namaak

Zijn al die commentaren opvallend lovend, dan mag je twijfelen. Misschien zit de webshop er zelf achter. Staan er veel negatieve reacties op, dan weet je sowieso dat je niet moet kopen. “Want ofwel riskeer je zaken van een minderwaardige kwaliteit te kopen. Ofwel betaal je wel maar krijgt je nooit je bestelling. Of je krijgt nep voor de prijs van echt”, waarschuwt ook de federale politie. In 2017 sloot de FOD Economie 1.079 websites die namaak verkochten. Dat gebeurde in het kader van een grootschalige internationale operatie waaraan ook de douane deelnam. In totaal werden wereldwijd meer dan 33.500 websites geblokkeerd.

“Namaakwebsites bieden vooral namaakluxeproducten aan zoals schoenen, kledij, lederwaren, juwelen, en horloges. Ze maken misbruik van bekende merknamen om bezoekers te lokken via advertenties op sociale media. Consumenten die op deze sites iets bestellen, krijgen soms andere producten geleverd en in sommige gevallen worden de pakketjes tegengehouden bij de douane. Er bestaan ook websites die namaakcosmetica en -medicijnen aanbieden. Aangezien het om namaak gaat, werken deze producten meestal niet en kunnen ze gevaarlijke stoffen bevatten. Kopen op namaakwebsites kan dus je portemonnee én je gezondheid schaden”, zegt De Pauw nog.

Ook nog douanekosten

Bovendien riskeer je met pakjes die je buiten de EU bestelt, extra kosten. Een pakket van buiten de EU zal sowieso voorbij de douane passeren. “Voor grotere zaken kunnen er kosten voor de douaneformaliteiten, invoerrechten én BTW bovenop de prijs van je bestelling komen. Dat zijn kosten die het post- of pakjesbedrijf dat jouw bestelling levert aanrekent om in jouw plaats je pakket aan te bieden bij de douane”, zegt de FOD Financiën.

Voor bestellingen waarvan het factuurbedrag (inclusief verzendingskosten) minder is dan 22 euro betaal je géén BTW. Voor bestellingen waarvan het factuurbedrag (inclusief verzendingskosten) meer is dan 22 euro wel. Afhankelijk van de aard van het product dat je bestelt, gaat het om 6% of 21%. Voor bestellingen waarvan het factuurbedrag (exclusief verzendingskosten) meer dan 150 euro bedraagt, betaal je bovendien invoerrechten.

Koop je bijvoorbeeld een lederen handtas op een internetwebsite in China voor 450 euro. Dan kost die je uiteindelijk 529,55 euro na controle door douane of Bpost. Koop je een paar Nike-schoenen van 48 euro op een Amerikaanse site, dan kosten die je daadwerkelijk 68 euro nadat ze bij de douane gepasseerd zijn .