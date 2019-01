Bouwvakker doodt (toekomstig) schoonbroer op Lanakense bouwwerf: “Hij moest ophouden mijn dochters seksueel lastig te vallen”

Tongeren / Lanaken -

“Ik herinner me geen tien messteken. Het is allemaal een zwart gat. Ik ben me bewust van één steek, maar dat was eigenlijk geen messteek. Dominik is op het mes gevallen”, klonk Mariusz Marciniak (53) vanmiddag voor het Tongerse assisenhof. De Poolse bouwvakker staat hier nog tot volgende week terecht voor moord op zijn (toekomstig) schoonbroer Dominik Szambelan (31) op een Lanakense bouwwerf op 28 februari 2017.