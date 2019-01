Politie heeft geen aanwijzingen voor concert Blood & Honour in Diest

Diest - De politie van de zone Demerdal DSZ (Diest – Scherpenheuvel-Zichem) heeft geen aanwijzingen dat er morgen, zaterdag 12 januari, in de politiezone een concert door de organisatie Blood & Honour zou worden georganiseerd.

Na berichten in de pers vorige maand over een mogelijk concert in de regio Diest-Tienen overlegde de politie met de burgemeesters (Christophe De Graef (Open Diest) van Diest en Manu Claes (CD&V) van Scherpenheuvel-Zichem) om na te gaan welke maatregelen eventueel nodig zouden zijn. De politie heeft de eigenaars van alle zalen in de twee steden gecontacteerd. Niets wijst erop dat er een concert zou plaatsvinden.